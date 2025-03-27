Fenerbahçe'den çılgın transfer operasyonu! Golcüde hedef büyük

Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için kadrosunu dünyaca ünlü bir golcüyle güçlendirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe yönetimi, yaz transfer döneminde Jose Mourinho'nun kadrosunu güçlendirmek için şimdiden çalışmalarına başladı. Sarı-Lacivertli ekipte hedef Joao Felix...

Chelsea’nin Atletico Madrid’e sürpriz bir şekilde 52 milyon Euro teklif etmesi sonrası 25 yaşındaki hücum oyuncusu İngiltere’nin yolunu tuttu. Ancak Chelsea’deki ikinci macerası da istediği gibi gitmedi.

Ne söylendi?

Felix, ocak ayında Milan’a kiralandı. Yıldız futbolcu İtalya’da da umduğunu bulamadı. Başarılı hücum oyuncusu, sezon sonunda Chelsea’ye dönecek. Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe’ye, Felix’e yeşil ışık yakmaları halinde uygun koşullarda transfer olabileceği mesajı gönderildi.

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Tadic'in yerine gelecek!

Yönetimin bu konuyu değerlendirmeye alıp, Jose Mourinho’ya sunacağı belirtildi. Menajer Jorge Mendes, hem Mourinho’nun hem de Felix’in temsilcisi konumunda. Dünyaca ünlü teknik adamın, Tadic’in ayrılması halinde vatandaşının transferine onay verebileceği öne sürüldü.

Hayali 2026 Dünya Kupası Henüz 25 yaşında olmasına rağmen Benfica, Atletico Madrid, Chelsea (2 ayrı dönem), Barcelona ve Milan formalarını giyen Joao Felix’in artık kalıcı olacağı bir takımla imza atıp, Portekiz Milli Takımı’nın düzenli oyuncularından biri olmayı istediği kaydedildi. 25 yaşındaki yıldızın en büyük hayali, 2026 Dünya Kupası’nda forma giymek.