Fenerbahçe'den bir rekor daha: Süper Lig'in tarihine geçti!

Süper Lig'de iyi bir sezon geçiren Fenerbahçe'den bir rekor daha geldi.

Trendyol Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük deplasmanından 2-1'lik üstünlükle ayrılan Fenerbahçe, lig tarihine geçmeyi başardı.

Deplasmanda en fazla puan (46) toplayan takım konumunda yer alan Fenerbahçe, dış sahada oynadığı maçlarda 38 kez gol kaydetmeyi başardı.

Rekor kırdı

Fenerbahçe, dış sahada oynadığı 16 maçın 10’unda kalesini gole kapattı. Süper Lig deplasmanlarında oynadığı son 10 maçta puan kaybetmeyen Fenerbahçe, lig tarihinde tek sezonda üst üste 10 dış saha galibiyeti alan ilk takım olmayı başardı.

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Deplasmanda 15. galibiyet!

Sarı-lacivertliler, Karagümrük karşısında aldığı galibiyetle bu sezon dış sahada 15. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe, 21 takımla oynanan 2020-2021 sezonundaki rekorunu da egale ederek 14 galibiyet aldığı sezonu geride bıraktı. Kanarya o sezon deplasmanda 47 puan toplamıştı. Şampiyonluk yaşadığı 2010-2011 sezonunda 9 maçlık galibiyet serisi yakalarken, bu sezon bu sayıyı geçmeyi başardı.

Puan rekoru için gün sayıyor

İsmail Kartal'ın öğrencileri, kalan bölümde dış sahada 1 puan alması durumunda puan rekorunu egale edecek, söz konusu rakamı geçmesi durumunda ise puan rekorunu da hanesine yazdıracak.

Sarı-Lacivertli ekip, Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak.