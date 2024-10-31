Fenerbahçe'den Arda Güler bombası! Yeni 10 numara için 3 yıldız belli oldu

Fenerbahçe, kış transfer döneminde 10 numara pozisyonunda oynayan bir yıldız için şimdiden kolları sıvadı.

Sarı-Lacivertli ekipte, transfer çalışmaları hız kazanırken gözler kış transfer döneminde takıma dahil edilecek 10 numaraya çevrilmiş durumda. Kanarya, bu kapsamda listesine 3 yıldızı birden aldı.

Ne söylendi?

Fanatik'in haberine göre; milli yıldız, İspanyol devinde beklediği süreyi alamıyor. Bu durum değişecek gibi de görünmüyor. Real Madrid eğer Arda Güler’i kiralamaya karar verirse, Fenerbahçe teklif yapmak için hazır. Jose Mourinho, genç yetenek için eski kulübüyle bizzat devreye girmeye hazır.

Öte yandan birçok İngiliz kulübünün yanı sıra Almanya’dan Leverkusen ve Dortmund ile İspanya’dan Sevilla da devreye girebilir. Bu transfer şimdilik bir ‘hayal’ olarak görünüyor. Ancak fırsat çıkması halinde Fenerbahçe Yönetimi, tüm imkanlarını seferber etmek istiyor.

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Dybala radarda!

Dybala, Roma’dan ayrılmaya hazırlanıyor. Dybala’nın İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Sarı-Kırmızılılar, Tangocu’yu yaz döneminde bedavaya kaybetmektense ocakta para kazanarak göndermeyi tercih ediyor. Sportif direktör Mario Branco, kasım ayında Roma’lı yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirecek. Paulo Dybala’yı ikna etme konusunda ise Mourinho devreye girecek.

Lakabı ‘pırlanta’ olan Arjantinli yıldız, kariyerinin en iyi dönemlerinden birini Mourinho ile yaşadı, 56 maçta 24 gol, 14 asistlik performans ortaya koydu.

Yeniden Talisca sesleri!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu yaz yapılan kongre sürecinde Brezilyalı yıldızın transferini bitirme noktasına getirse de Mourinho onay vermeyince imza transfer gerçekleşmedi.

Ancak dünyaca ünlü teknik adamın Talisca konusunda kararını değiştirdiği öne sürüldü. Fenerbahçe Yönetimi, Arda Güler ve Dybala girişimlerinin sonuçsuz kalması halinde bir kez daha 30 yaşındaki hücum oyuncusu için harekete geçecek.

Talisca’nın AlNassr ile haziran 2026’ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak ligde Al-Hilal’in 6 puan gerisinde kalan Suudi ekibi, yıldız bir transfer için Brezilyalı oyuncusunu takımdan göndermeye hazır.