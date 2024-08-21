Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi

Barcelona'nın kadroda düşünmediği Ansu Fati için en yüksek teklifin Fenerbahçe'den geldiği söyleniyor.

Ansu Fati, Barça'nın planında yok

21 yaşındaki hücum oyuncusunu birçok kulüp istiyor

En yüksek teklif Fenerbahçe'den

NE OLDU? Sport'un haberine göre, Barcelona'nın kadro planlamasında düşünmediği Ansu Fati için en yüksek teklifi yapan kulüp Fenerbahçe. Ancak 21 yaşındaki hücum oyuncusu şu anda Türkiye'de oynamak konusunda pek emin değil.

BÜYÜK RESİM: Ansu Fati'nin gönlünde Sevilla'nın yattığı söylenirken oyuncuyla Benfica ve Wolverhampton'ın da ilgilendiği iddia ediliyor.

Fati'yi şimdilik elinde tutan Barcelona ise sol kanada bir transfer yapılması halinde Ansu Fati'yi kiralık olarak gönderebilir.

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Ansu Fati'nin bonservisiyle satışıysa yalnızca Suudi Arabistan'tan teklif gelirse mümkün olacak. Ancak oyuncunun cephesi bu olasılığı göz ardı ediyor.