Fenerbahçe'nin, Al Nassr forması giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca ile ilgili planı ortaya çıktı. Brezilyalı, ocak ayında gelebilir.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş'la şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de gözler ocak ayı transfer dönemine çevrilmiş durumda.

Skorer'in haberine göre Kanarya'da teknik heyet ve oyuncular Süper Lig’de ilk devreyi kayıp yaşamadan tamamlamanın planlarını yaparken, yönetim de transferde somut adımlar atmaya başladı.

Anderson Talisca için somut adım

Fred’in eski formunda olmaması, Szymanski’nin de yaratıcı kimliğini ortaya koyamaması sarı-lacivertlileri yaratıcı bir 10 numara transferine itmişti.

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Teknik Direktör Jose Mourinho ile yapılan toplantının ardından yönetim bir dönem Beşiktaş’ta da forma giyen ve gösterdiği performansla Türk sporseverlerin akıllarına kazınan Anderson Talisca için somut adımlar atıyor.

Al Nassr'dan ayrılıyor

Sarı-lacivertlilerin öncelikle oyuncuyla görüştüğü öğrenildi.

Sportif Direktör Mario Branco ve yönetim bu görüşme olumlu geçince yıldız futbolcunun kulübü Al Nassr ile masaya oturduğu öğrenildi.

Suudi kulübünün de oyuncuyla yollarını ayırmak istemesinin Fenerbahçe’nin elini güçlendirdiği öğrenildi.

Acun Ilıcalı devreye girdi

Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösterilen Talisca konusunda yönetimi en çok zorlayacak şeyin ise futbolcunun 12 milyon euroluk maaşı olacağı öğrenildi.

Hem Başkan Ali Koç’un hem de Asbaşkan Acun Ilıcalı’nın da bu transfer için yoğun mesai harcayacağı yıldız oyuncuyu kadroya katma adına tüm şartları zorlayacağı vurgulandı.

Öte yandan Talisca da pürüz çıkmasının halinde yönetimin, Teknik Direktör Jose Mourinho ile tekrar görüşerek alternatif isimlere yöneleceği ifade edildi.