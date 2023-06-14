Fenerbahçe'den Adana Demirspor'a Onyekuru sürprizi!

Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe'nin, Adana Demirspor'a Onyekuru sürprizi ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası zaferi sonrası, Adana Demirspor'un Konferans Ligi'ne katılma hakkını kazanmasının ardından şehirde coşkulu bir kutlama yapıldı.

Ancak Sarı-Lacivertli ekibin finali kazanmasının ardından Adana Demirspor'u ilgilendiren başka bir konu daha ortaya çıktı.

Adana Demirsporlular coşkuyla kutladı

Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Başakşehir'i 2-0 yenerek kupayı kaldırmasıyla ligi 4. sırada bitiren Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazandı.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan Adana Demirspor'un taraftarları, meydanlarda toplanıp, kortej ve araç konvoylarıyla kutlama yaptı.

Sözleşmesindeki madde etkinleşti

Adana Demirspor'un sezon başında Yunanistan'ın Olimpiakos takımından kiralık olarak transfer ettiği Onyekuru'nun, sözleşmesindeki opsiyon aktif hale geldi.

Fenerbahçe'den Onyekuru sürprizi

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda şampiyon olmasının ardından UEFA Konferans Ligi'ne gidecek olan Adana'da, Onyekuru'nun sözleşmesinde bulunan UEFA Konferans Ligi'ne katılması halinde 3.5 milyon euroluk satın alma maddesi devreye girer maddesi geçerli olacak.

Bu sezonki performansı

Adana Demirspor'da 30 maçta forma şansı bulan Onyekuru, 8 gol atarken 3 de asist katkısında bulundu. Oynadığı futbol ve saha içerisindeki iyi görüntüsüyle alkış aldı.