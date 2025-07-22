Fenerbahçe'den 1. Lig'e gitti! Transfer resmen açıklandı

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği oyuncu, 1. Lig ekibinin yolunu tuttu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda, genç oyuncu Emre Demir takımdan gönderildi.

Ne oldu?

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor resmi sitesinden yaptığı açıklamada bonservisi Fenerbahçe'de olan Emre Demir'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe ile Sakaryaspor arasındaki anlaşmada satın alma opsiyonu maddesinin yer aldığı belirtildi.

Haberin devamı aşağıda

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'Profesyonel futbolcumuz Emre Demir, 2025-2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak Sakaryaspor Kulübü’ne transfer olmuştur. Genç oyuncumuza yeni takımında başarılar dileriz.'