Fenerbahçe'de Youssef En Nesyri rekora koşuyor! Tarihe geçecek

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü En Nesyri, son dönemdeki performansıyla parmak ısırtıyor.

Sarı-Lacivertli ekipte Youssef En-Nesyri fırtınası yaşanıyor. Faslı golcü şu ana kadar tüm kulvarlarda 39 maçta 26 gol attı ve 5 asist yaptı. 27 yaşındaki oyuncu 8 gol daha atarsa Enner Valencia'nın rekorunu kıracak.

Ekvadorlu yıldız 2022-23 sezonunda tüm kulvarlarda 33 gol atmıştı. Öte yandan Faslı futbolcu, 15 Aralık 2024'ten itibaren çıktığı 17 mücadelenin 14'ünde gol atma başarısı gösterdi.

HEDEFİ BELLİ!

Eğer En-Nesyri 34 ve üstü gol sayısına ulaşırsa Fenerbahçe'nin 1 sezonda en çok gol atan futbolcusu olarak tarihe geçecek. 27 yaşındaki isim, son oynanan Antalyaspor maçında da ağları havalandırarak iç sahadaki gollerine devam etti.

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Bunun sonucunda En-Nesyri, Süper Lig'de Alex de Souza'dan (2006) bu yana üst üste 6 iç saha maçında da gol atan ilk futbolcu olarak rekora ortak oldu.