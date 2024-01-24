Fenerbahçe'de üçlü zirve: İsmail Kartal, Edin Dzeko ve Tadic ile görüştü

İdil Erin Tetik
Edin Dzeko Fenerbahce 2023/24Getty Images
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İsmail Kartal, kendisine tepki gösteren Edin Dzeko ve Dusan Tadic ile Samandıra'da üçlü zirve gerçekleştirdi.

  • Dzeko oyundan alındığı için tepki göstermişti
  • İsmail Kartal duruma el attı
  • Fenerbahçe'de üçlü zirve

NE OLDU? Fenerbahçe sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara almıştı. Sarı-lacivertli ekipte Edin Dzeko, Samsunspor maçında oyundan alınınca İsmail Kartal'a tepki göstermişti. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bu duruma el attı.

BÜYÜK RESİM: Milliyet'in haberine göre teknik direktör İsmail Kartal, Edin Dzeko ve takımın liderlerinden Dusan Tadic ile Samandıra'da üçlü bir zirve gerçekleştirip görüştü. Dzeko'nun İsmail Kartal'a anlık bir tepki verdiğini söylediği iddia ediliyor.

DAHA FAZLASI: Habere göre İsmail Kartal, Edin Dzeko ve Dusan Tadic arasındaki sorunlar çözüldü. Üçlü zirvenin ardından işler yoluna girdi.

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SIRADA NE VAR? Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam saat 20:00'de deplasmanda Başakşehir ile kozlarını paylaşacak.

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