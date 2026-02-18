Fenerbahçe'de Tedesco'dan yıldız oyuncusu için çağrı! 'Ona iyi davranmalıyız'

Ne söylendi?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu Play-Off ilk maçında yarın akşam saat 20.45'te Nottingham Forest'la kozlarını paylaşacak. Müsabaka öncesinde konuşan Domenico Tedesco, zor bir maç olacağının altını çizerken Sidiki Cherif için de ayrı bir parantez açtı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Bu bir sürpriz değil. Ben de kendimi burada çok rahat hissediyorum. Kulübe, taraftarla karşı sevgi doluyum. Bu benim elimde olan bir şey değil ayrıca öncelik de değil. Çok zor fikstürden geçiyoruz. Bizim için her maç önemli. Bu yüzden öncelik hoca değil, Fenerbahçe.”

'Ona iyi davranmalıyız'

"Sidiki Cherif'i Fenerbahçe'ye gelmeye ikna ettiğimiz için çok mutluyuz. Ona açık davrandık. İlerleyen yıllarda takımda büyük bir rolü olacak. Çok genç bir oyuncu, ona iyi davranmalıyız."

"Hocası yeni değişmiş bir takımı analiz etmek kolay değil. Sistem değişir ama oyuncular değişmez. Son 2 günde oyunculara ve bireysel performanslarına baktık. Her bir oyuncunun belli şablonu vardır, bunu değişemezler. Bu tarz analize odaklandık."

Sistemle ilgili açıklama

Bir dahi olmaya gerek yok, bu benimle alakalı değil. Çok fazla iyi orta saha oyuncumuz var. Hocanın işi, takımı en iyi oyuncularla bir araya getirmek. Trabzonspor maçında elmas orta sahası (4-1-4-1-2) pek çok fikirden biriydi. Sadece ben yokum yardımcılarım da var. Karar, her zaman takımın en iyisi için veriliyor. Oyuncularımızın farklı sistemlere oynayabilmesi iyi bir şey. Uzun süre 4-4-2 oynadık, 3-5-2 oynayabiliriz, 4-5-1 oynayabiliriz, bazı durumlarda üçlü defans da oynayabiliriz. Bu, bizi daha çok öngörülemez bir takım yapıyor.

"İyi şey şu ki, oyuncularım farklı sistemde oynayabiliyor, her sistemde oynayabiliyorlar. Elimizdeki oyunculara, rakibe göre değişebilir. Takımımızda bu kalite var. Artık rakipler için daha öngörülemez bir takım olduk."

"Nottingham Forest, Aston Villa ile benzer bir takım, güç ve enerji anlamında. Çok fazla orta yapıyor, uzun top oynuyorlar. Dikine futbol anlayışları var. Zor bir maç olacak."