Fenerbahçe'de soğuk savaş: Mourinho öğrencisine meydan okudu

Allan Saint Maximin, Fenerbahçe'nin Rangers ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmazken Jose Mourinho'yla arasındaki soğuk savaş sosyal medyada sürüyor.

Allan Saint-Maximin, Rangers maçının kadrosuna alınmadı

Sosyal medyada, 2022'deki kilosunu paylaşarak Mourinho'ya yanıt verdi

"Yalanlar çiçek üretir ama meyve üretmez" yazdı

NE OLDU? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Rangers'la karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de maç öncesi Jose Mourinho ile Allan Saint Maximin krizi yaşanıyor. Rangers maçının kadrosuna alınmayan Allan Saint Maximin gece yarısı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya yanıt verdi.

BÜYÜK RESİM: Rangers maçının kamp kadrosuna alınmayan Allan Saint Maximin sosyal medya hesabından, "Beni yıkmak için bundan daha fazlası gerekecek. Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar; daha uzun sürer ama sonunda her zaman varır. Eğer Tanrı bizimle ise, kim bize karşı olabilir?" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulunmuştu.

Bunun üzerine Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho ise öğrencisine şu yanıtı vermişti: "Maximin’in şiir konusunda yetenekli olduğunu bilmiyordum. Bir oyuncu iyi antrenman yapmazsa, geç gelirse ve maç oynamaya hazır değilse yukarı çıkmak için asansöre ihtiyaç duyar. Çünkü merdivenlerde çok çabuk yorulur."

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NE SÖYLENDİ? Bu polemiğin ardından Allan Saint-Maximin'den dikkat çeken bir paylaşım daha geldi. Allan Saint-Maximin, gece yarısı sosyal medya hesabından 2022 yılındaki kilosunu ve Fenerbahçe’ye transfer olduktan sonraki güncel kilosunu paylaşarak Jose Mourinho'ya yanıt verdi. Ayrıca 28 yaşındaki oyuncu, "Yalanlar çiçek üretir ama meyve üretmez." ifadelerini kullandı.

IG/AllanSaint-Maximin

SIRADA NE VAR? Rangers'la oynadığı ilk maçtan 3-1 mağlup ayrılan Fenerbahçe, 13 Mart'ta rövanş mücadelesinde bir mucizeyi arayacak. Avrupa Ligi'nde turu geçmek isteyen sarı-lacivertliler, Mourinho yönetiminde sıkı bir sınav verecek.