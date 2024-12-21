Fenerbahçe'de Mourinho sürprizi! İstanbul'dan ayrılıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sağlık sorunu nedeniyle İstanbul'dan ayrılacak.

Süper Lig'de 1-1'lik Eyüpspor karşılaşması sonrası Fenerbahçe'de dikkat çeken Jose Mourinho gelişmesi var. Portekizli teknik direktör, sağlık sorunu nedeniyle İstanbul'dan ayrılıyor.

SportsDigitale'in haberine göre; Jose İstanbul'dan ayrılıyor. Portekizli teknik adam yaşadığı bir sağlık sorunu sebebiyle yurtdışında ameliyat olmak için bugün İstanbul'dan ayrılacak.

Takım izinli!

Portekizli teknik adam takıma 1 hafta izin verdi. Yabancı futbolcuların bir kısmı İstanbul'dan ayrıldı. Fenerbahçe iznin ardından Hatayspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

Haberin devamı aşağıda

Süper Lig'e hafta sonu oynanacak maçların ardından 2 hafta ara verilecek. Ligin ikinci yarısı 3 Ocak 2025 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak.