Galatasaray, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kadroda görmek istediği yıldız futbolcu için devreye girdi.

Savunmanın merkezine Çağlar Söyüncü'yü ve soluna da Levent Mercan'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de sıra orta sahaya geldi.

Sarı-lacivertli kulübün transfer listenin birinci sırasında Pierre-Emile Hojbjerg bulunuyor.

28 yaşındaki futbolcu kulübünden ayrılmak istiyor. Teknik direktör Mourinho, hem 6 hem de 8 numara oynayabilen Tottenham'dan eski öğrencisini takımda görmek istiyor.

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Fenerbahçe, sözleşmesi 2025'te bitecek başarılı orta sahayı, bonservisle almaya çalışacak.

Samardzic'te rakip Galatasaray!

Öte yandan Sabah'ın haberine göre Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe'nin bir süredir ilgilendiği Lazar Samardzic için de devreye girdi.

Orta sahada Torreira'ya ofansif gücü yüksek ve genç bir partner arayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'tan Samardzic'e onay çıktı.

Udinese'de oynayan 22 yaşındaki Sırp orta sahaya 20 milyon Euro'nun üzerinde değer biçiliyor.

Bonservisi yüksek ancak maaşı düşük olan oyuncunun kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Serie A'da 93 maça çıkan 2002 doğumlu genç yetenek, 13 gol, 8 asiste imzasını koydu.