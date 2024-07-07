Fenerbahçe'de Jose Mourinho prensipleri ortaya çıktı

Yeni sezonu Jose Mourinho yönetiminde açan Fenerbahçe'de Portekizlinin prensipleri ve alışkanlıkları ortaya çıktı.

Jose Mourinho, prensipleri ve alışkanlıklarıyla dikkat çekiyor

Her antrenmana bisikletle gidiyor

Günde çift idman yaptırıyor

NE OLDU? NTV Spor'da yer alan habere göre, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'deki prensipleri ve alışkanlıkları ortaya çıktı. Portekizli teknik direktör, kampta motorlu araç kullanmamayı tercih ediyor. Her antrenmana bisikletle gidiyor.

BÜYÜK RESİM: Jose Mourinho kampta taraftar, basın ve personellerle çok ilgili. Sürekli diyalog kurarak kamptaki her şeyi en ince detayına kadar takip ediyor. Takımdan 1 saat önce sahaya giden Mourinho, antrenman düzenini bizzat kendi kuruyor ve günde 2'şer saate yakın çift idman yaptırıyor.

Antrenmanlarda fiziksel olarak takımı daha üst seviyeye çekmek için zorluyor. İdmanlar yoğun ve uzun sürüyor. Jose Mourinho takımın da idman sahasına erken gelmesini istiyor. Böylelikle takım sahada bulunan fitness istasyonunda verimli zaman geçirebiliyor. Bu durum hem toplu hem topsuz şekilde takıma dayanıklılık katıyor.

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Mourinho taktiksel olarak bir çok kez oyunu durduruyor ve takıma sürekli uyarılarda bulunuyor. Kaleden başlayarak ön bölgeye kadar her şeyi tek tek anlatan Portekizli çalıştırıcı, tüm antrenmanları drone ile kayıt ettirip her çalışmanın analizini yaptırıyor. Takım antrenmandaki doğru ve yanlışlar konusunda uyarılıp gün tamamlanıyor.

Jose Mourinho, oyuncularına karşı esprili dili ve sıcak yaklaşımı da dikkat çekiyor.