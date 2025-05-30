Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun şok tazminatı ortaya çıktı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun şoke eden tazminat tutarı ortaya çıktı. Başkan Ali Koç, kritik kararın eşiğinde.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in son haftasında yarın akşam Konyaspor'u konuk edecek. Kadıköy'de oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Sarı-lacivertli camiada belirsizlik her yere etki etmeye devam ediyor. ‘Seçim eylülde mi yoksa daha mı erken olacak?’, ‘Mourinho ile devam edilecek mi?’ soruları özellikle sarı-lacivertli futbolcuların keyfini kaçırırken, Samandıra’da huzur kalmamış durumda.

Tazminatı ortaya çıktı: 15 milyon euro!

Ne Başkan Ali Koç ve yönetimi, Mourinho’ya 15 milyon euroluk tazminatını vererek göndermeye yanaşıyor ne de Portekizli çalıştırıcı parasını almadan gitmeye.

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Bu sezonu ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş karşısında galibiyet alamadan, mücadele ettiği üç kulvarda da kupa kaldıramadan kapatan Fenerbahçe’de yaşanan belirsizlik yeni sezona da yansımaya başladı.

Transferleri de olumsuz etkileyecek

Başkan Ali Koç daha önceki konuşmalarında en az 4 transfer yapacaklarını belirtirken sarı-lacivertlilerin bu hamleleri yaparken çok zorlanacağı ortaya çıktı.

Fenerbahçe’nin patronu yeni gelecek isimler için ‘Skriniar kalitesinde olacak’ derken, söz konusu yıldız oyuncuların bu büyük belirsizlikte nasıl ikna edileceği de merak konusu oldu. Sarı-lacivertli yönetimin belirlediği futbolcularla masaya oturduğunda eli kolu bağlanacak.

Bu yüzden Başkan Koç ve yönetimi öncelikle hoca sorununu çözmek istiyor. Fakat her geçen gün aleyhine işleyen Fenerbahçe’de tazminat ödenmeden söz konusu ayrılığın çok zor olduğu öğrenildi.