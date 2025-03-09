Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun hiç beklemediği kriz!

Fenerbahçe'de yıldız futbolcunun durumu, Jose Mouribho'nun hiç beklemediği bir krize yol açtı.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin sezon başında Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat ile ilgili kararının belli olduğu öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerin, Fiorentina'dan kiraladığı Sofyan Amrabat'ın bonservisini almak istediği belirtildi. Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe ile Fiorentina arasındaki anlaşmada 12 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu maddesinin olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe yönetiminin, Sofyan Amrabat'ın performansı sonrası Fiorentina ile temasa geçtiği ve 12 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunun indirilmesini istediği belirtildi.

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Fiorentina kabul etmedi

Fiorentina yönetiminin, Fenerbahçe'nin bu talebini kabul etmediği vurgulandı. Fenerbahçe'nin Sofyan Amrabat'ın bonservisi için 10 milyon euronun altında bir bedel önerdiği aktarıldı.

Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde bir kez daha Fiorentina ile iletişime geçmesinin beklendiği kaydedildi.

28 yaşındaki orta saha, bu sezon Fenerbahçe'de 33 maça çıktı. Sofyan Amrabat, bu karşılaşmalarda 2 gol attı ve 3 asist üretti. Faslı orta sahanın güncel piyasa değeri 22 milyon euro.

Utrecht altyapısında yetişen Sofyan Amrabat daha sonra Feyenoord, Club Brugge, Hellas Verona, Fiorentina ve Manchester United'da oynadı. Fenerbahçe, sezon başında Sofyan Amrabat'ın kiralanması karşılığında Fiorentina'ya 2 milyon euro ödedi.

28 yaşındaki Sofyan Amrabat, Fas Milli Takımı'nda 62 kez forma şansı buldu.