Fenerbahçe'de Jose Mourinho neşteri vurdu! İşte olay görüşmenin perde arkası

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile Acun Ilıcalı görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında kritik 3 puanın sahibi oldu ve lider Galatasaray'la olan puan farkını da 3'e indirdi.

Ne oldu?

Maçın öncesi ve sonrasında teknik direktör Jose Mourinho'nun ilk 11 seçimi gündem olmuştu. Portekizli teknik adam, sezon boyunca sürekli olarak şans verdiği; Filip Kostic, Oğuz Aydın, Yusuf Akçiçek, Youssef En-Nesyri ve İrfan Can Eğribayat'ı bu maç kenarda tutmuştu.

Mourinho ve Acun Ilıcalı görüşmesi!

Fenerbahçe cephesinde kritik karşılaşmanın başlangıç noktası, Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray'a elendiği gece oldu. Üç maçta da ezeli rakibini yenemeyen Fenerbahçe, camiada moral kaybı yaşadı. Ancak teknik direktör Jose Mourinho ile Asbaşkan Acun Ilıcalı hemen harekete geçti.

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Ne söylendi?

Gece yarısı yapılan görüşmede Ilıcalı, "Takımdaki sorun ne?" sorusunu yöneltti. Mourinho ise yoğun maç trafiği nedeniyle bazı oyuncuların fiziksel ve mental olarak yıprandığını belirtti. Bu yıpranmışlığın takımı olumsuz etkilediğini ifade eden Portekizli teknik adam, köklü değişiklikler yapmayı planladığını aktardı.

Mourinho, başta Talisca ve En Nesyri olmak üzere Kostic, İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Yusuf ve sezonun dikkat çeken isimlerinden Oğuz Aydın'ı kadroda düşünmediğini belirtti. Bu kararlar riskliydi; özellikle takım Trabzonspor maçını kaybederse ciddi eleştirilerle karşı karşıya olacaktı.

'Sonuna kadar arkandayız'

Ancak bu noktada devreye Acun Ilıcalı girdi. Mourinho'ya, "Ne gerekiyorsa yap hocam. Başkan Ali Koç ve ben sonuna kadar arkandayız. Tüm eleştirileri göğüsleriz" diyerek tam destek verdi. Bu güvenin ardından Mourinho, planladığı değişiklikleri hayata geçirdi. 3'lü savunma sisteminden vazgeçerek 4'lü savunmaya geçti.

Yapılan bu radikal hamleler sonuç verdi. Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında sahadan galip ayrılarak sezonun en kritik galibiyetlerinden birini elde etti. Bu zaferle birlikte sarı-lacivertliler, hem moral kazandı hem de şampiyonluk yarışını sürdürdü.