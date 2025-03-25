Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Cenk Tosun ile alakalı sürpriz bir karar verdi.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.

Sarı-lacivertli kulüpte sezon başında transfer edilen ancak forma yarışında Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin gerisinde kalan Cenk Tosun hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Tecrübeli futbolcunun transferi iptal oldu.

Jose Mourinho, Japonya transferine 'dur' dedi

Fenerbahçe'de forma giyen Cenk Tosun, Japon ekibi Urawa Red Diamonds ile anlaşmaya varmıştı.

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Alınan bilgiye göre teknik patron Jose Mourinho, son yaşanan sakatlıklar çerçevesinde Cenk Tosun’u kadroda tutmaya karar verdi.

Öte yandan kalan maçlarda Cenk’in daha fazla süre alacağı öğrenildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 17 resmi maça çıkan Cenk Tosun, bu müsabakalarda 283 dakika sahada kalırken 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.