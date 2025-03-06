Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan acı itiraf! 'Bir şey konuşmamamız lazım'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rangers maçı sonrasında acı bir itirafta bulundu.

Sarı-Lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu eşleşmesinin ilk maçında sahasında ağırladığı Rangers'a 3-1 yenildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından çok önemli açıklamalarda bulunurken acı itiraflar yaptı.

İşte Mourinho'nun açıklamaları:

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"Hak edilmiş bir mağlubiyetti. Onlar hak etti. Hata yapmadılar. Biz ise çok fazla hata yaptık. Ön alanda fırsatlar bulduk ama atamadık. Orta alanda hatalar yaptık. Bütün ikili mücadeleleri kaybettik. Hak edilmiş bir mağlubiyet olduğunu düşünüyorum. Bana göre henüz tur bitmedi. 3-1 gerideyiz ve bir 90 dakika daha var.

'Bu sonucu kabul etmemiz gerekiyor'

Herhangi bir etkisinin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ikinci yarıda ilk yarıda yaptığımız hataları yapmaya devam ettik. Dessers iyi oyuncu ama dünyanın en iyisi değil, ikinci yarıda öyle gösterdik. Tüm hava toplarını aldı. Bahane olarak söylemiyorum ama orta sahada Fred'in eksikliğini organizasyon anlamında hissettik. Ön bölgede hareketli değildik. İyi şutlarımızı da kaleci kurtardık. Kötü bir performans gösterdik. Bu sonucu kabul etmemiz gerekiyor.

Taraftarların aslında bugün takım gibi olduklarını düşünüyorum. Onlar için de düz diyebileceğim bir günlerindeydiler. Onlar da büyük destek gösteremediler bugün. Takım da gösteremedi, teknik direktör de gösteremedi. Ibrox'u ben çok iyi biliyorum. Harika bir destek olacak onlara da. Birkaç günlük dinlenme fırsatımız olacak. Skriniar geldiğinden beri 10 maç üst üste 90 dakika oynadı. Kendimizi suçlamak dışında bir şey konuşmamamız lazım.