Fenerbahçe'de iki yıldız daha yolcu: Takımla vedalaştılar!

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de, yeni transferler takıma katıldıkça eskilerin ayrılığı başladı.

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon Jorge Jesus döneminde transfer edilen Gustavo Henrique ile yollar ayrılıyor. Brezilyalı stoper, İspanyol ekibiyle sözleşme imzalamak için takımdan ayrıldı.

Gustavo, geçtiğimiz sezonun ilk maçlarında Jesus'un gözdelerinden birisi olsa da daha sonra formasını kaybetti. Bu sezon ise yeni teknik direktör İsmail Kartal'ın planlarında hiçbir şekilde yer almayınca takımdan gönderildi.

Fenerbahçe'den ayrılacak bir diğer isim ise forvet oyuncusu Serdar Dursun olacak.

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İspanya'ya gitti

Sport Digital'in haberine göre; Fenerbahçe’de transfer çalışmaları sürerken bir yandan ayrılıklar da devam ediyor. Sarı-Lacivertliler’de Henrique’nin sözleşmesi feshedildi. Deneyimli stoper, dün takımla vedalaşarak Real Valladolid’le sözleşme imzalamak üzere İspanya’ya gitti.

Serdar Dursun da ayrılıyor

Sarı-Lacivertliler’in yolları ayıracağı isimlerden biri de Serdar Dursun olarak belirlendi. Avrupa kadrosunda yine kendisine yer bulamayan deneyimli golcüye Karagümrük ve Konyaspor talip oldu.

Serdar Dursun teklifleri değerlendiriyor. Fenerbahçe’nin Karagümrük ile anlaştığı ifade edildi. Serdar’ın da kararını kısa sürede vermesi bekleniyor.