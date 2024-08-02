Fenerbahçe'de Fred yoksa o var! Mourinho formülü buldu

Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jose Mourinho, sakatlanan Fred'in alternatifini takımın içinden buldu.

Sarı-Lacivertli ekibin Brezilyalı yıldızı Fred, Lugano maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Teknik direktör Mourinho, yıldız orta sahasının yerine oynayabilecek futbolcuyu takımın içerisinden çıkardı.

Ne söylendi?

Fanatik'in haberine göre; Jose Mourinho’nun 8 numara için adı ön planda olan Mert Hakan Yandaş’ı yedek kulübesinde oturtması, takımın ateşleyicisi olarak ikinci 45’lerde sahaya sürmesi yine sürpriz olmayacak.

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EURO 2024’teki futbolu ile tüm Avrupa devlerinin transfer listesini süsleyen Ferdi Kadıoğlu ise tecrübeli çalıştırıcının yine jokeri olmaya aday görünüyor.

Kilit adam Ferdi!

Tatilden döner dönmez, İsviçre temsilcisi Lugano ile deplasmanda oynanan ilk maçta Ferdi’yi orta alanda görevlendiren Mourihno’nun, Lille maçlarında da milli oyuncuyu Fred’in yerine 8 numarada oynatması bekleniyor. Kısaca Ferdi Kadıoğlu, bu sezon takımın en kilit oyuncusu olması bekleniyor.