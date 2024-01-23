Fenerbahçe'de Fred hangi maçları kaçıracak? Ne zaman dönecek?

Sağ bacak uyluk ön bölgesindeki tendonda yırtık tespit edilen Fred, Fenerbahçe'de hangi maçları kaçıracak ve sahaya ne zaman dönecek?

Fenerbahçe, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta şampiyonluk yarışında yara almasının yanı sıra Fred'in yaşadığı sakatlıkla sarsılmıştı.

Maçta sakatlanarak oyundan çıkan Fred'in sağ bacak uyluk ön bölgesindeki tendonda yırtık tespit edildi.

Peki Fred, Fenerbahçe formasına ne zaman dönecek? Hangi maçları kaçıracak? Bilmeniz gereken her şeye GOAL Türkiye ile birlikte bakalım.

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Fred ne zaman dönecek?

30 yaşındaki oyuncunun yaşadığı sakatlık nedeniyle 4-6 hafta formasından uzak kalması bekleniyor. Fred'in 1 ay içinde dönmesi halinde şubat ayı sonunda oynanacak Kasımpaşa maçında formasına kavuşma ihtimali bulunuyor. Fred'in sakatlığının 6 haftaya uzaması durumunda Brezilyalı futbolcunun mart ayı ortasındaki Trabzonspor maçına yetişmesi bekleniyor.

Fred hangi maçları kaçıracak?

Sakatlığı boyunca takımına yardımcı olamayacak olan Fred, Fenerbahçe'nin deplasmanda oynacağı Başakşehir, Antalyaspor, Gaziantep FK, Rizespor ve iç sahada oynayacağı Alanyaspor ile Ankaragücü maçlarını kaçıracak.