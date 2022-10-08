Sarı-lacivertli ekibin forveti, oynamamaya devam ederse takımdan ayrılacak.

Bu sezon Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan ve adı, UEFA listesine yazılmayan Serdar Dursun, oynamaması halinde takımdan ayrılacağını söyledi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin yolunu tutan Serdar, bu sezon Jorge Jesus'tan forma almakta zorluk çekiyor.

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde oynayabilen, ancak yeni transferlerin ardından gözden düşen forvet, Süper Lig'de yalnızca 4 maçta oynayabildi.

Serdar, toplamda 148 dakika süre buldu.

Ne söylendi?

Sabah'a açıklamalarda bulunan Serdar, şu ifadeleri kullandı:

"Takımda forma şansı bulamazsam ocak ayında ayrılmayı düşünebilirim.

"Süper Lig'den bana gelen birçok teklif vardı. Galatasaray veya Beşiktaş'a gidebilirim."

Yaz transfer döneminde Dinamo Kiev'den teklif aldığının altını çizen 30 yaşındaki forvet, "Lucescu, beni bizzat istedi.

"Ben, savaş dolayısıyla gitmek istemedim" dedi.

Serdar'ın geçen sezonki performansı

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 37 maça çıkan Serdar, takımına 15 gollük katkıda bulundu.

Forvet, yaptığı 4 asistle de dikkat çekti.

Bu sezon ise toplamda 10 maçta forma giyebilen Serdar'ın 2 gol ve 2 asisti var.

Serdar'dan yalanlama

Bu açıklamaların kısa sürede yayılmasının ardından 30 yaşındaki golcü, jet hızıyla bi açıklama yayımladı.