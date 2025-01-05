Fenerbahçe'de En-Nesyri'den Süper Lig ve Mourinho sözleri! 'Hoşuna gitmez'

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Sevilla'den Fenerbahçe'nin yolunu tutan Youssef En-Nesyri'den önemli açıklamalar geldi.

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri, TV 100'den Ersin Düzen'e bir röportaj verdi. En-Nesyri, Türkiye Ligi'ne yönelik çok tartışılacak ifadeler kullandı.

Ne söylendi?

Youssef En-Nesyri, "Mourinho'nun ve yönetimin hakem kararları ile ilgili zaman zaman tepkisi oluyor. Saha içerisinde bu kararlarla karşı karşıya olan birisi olarak neler söylersin?" sorusunun ardından, "Açıkçası diğer liglerle kıyasladığımda hakem performanslarında bir fark olduğunu düşünüyorum. Şikayetlerin de normal olduğunu düşünüyorum. Avrupa Ligi veya Şampiyonlar Ligi maçlarını izlediğinizde farkı görebiliyorsunuz.

Penaltı açıklaması

Avrupa'da bazı hakemler kolay penaltı çalabilir ama Türkiye'de özellikle penaltıların kolay çalındığını düşünüyorum. Bir oyuncu yere düştüğü anda çok kolay penaltı çalınabiliyor. Bu durum sadece Mourinho'nun değil kimsenin hoşuna gitmez. Herkesin hakemler hakkında söylenmesini doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü güzel bir şey değil bu." yanıtını verdi.

Haberin devamı aşağıda

Sezon performansı

Fenerbahçe forması altında bu sezon 24 maçta süre bulan Youssef En-Nesyri, 9 gol attı ve 3 asist katkısında bulundu.