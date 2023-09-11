Fenerbahçe'nin yetenekli oyuncularından Emre Mor, Süper Lig ekibine transfer olmak üzere...

Fenerbahçe'nin yetenekli oyuncularından Emre Mor, Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un yolunu tutmak üzere... Kısa zaman içerisinde bu transferin netleşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe’de geçtiğimiz günlerde Konferans Ligi’nde mücadele edecek oyuncuların isimleri UEFA’ya bildirilmişti. Emre Mor, Konferans Ligi kadrosunda yer almadı. Bu gelişme üzerine Adana Demirspor, Emre Mor’u kiralamak için harekete geçti.

Murat sancak devrede!

Fenerbahçe formasıyla 42 resmi maça çıkan Emre Mor bu karşılaşmalarda 6 gol, 3 asistlik katkı sağlarken bu sezonki sükseli planlamanın gölgesinde kalınca gözden düştü.

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Fanatik'in haberine göre; Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Emre için bizzat devreye girdi. Fenerbahçe’yle yapılan görüşmede oyuncunun bonservisle takıma kazandırılması adına teklif yapıldı. Ancak Sarı-Lacivertliler, oyuncuyu bonservisle bırakmak istemiyor.

Kiralık olarak gidecek

Adana Demirspor da bunun üzerine kiralık seçeneğini masaya koydu. Emre Mor’un da şans bulma arzusu Adana Demirspor ihtimalini oldukça yükseltmiş durumda. Fenerbahçe, Emre ile ilgili kararını kısa süre içinde verecek ve genç oyuncu sezon sonuna kadar Adana Demirspor ile sözleşme imzalayacak.

Konferans Ligi'nde gruplara kalma serüvenini kaçıran ve kadroya dahil edilmeyen Emre Mor, Süper Lig'de de henüz oynamadı.

Kısa süre önce sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan 26 yaşındaki oyuncunun transferinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.