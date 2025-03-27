Fenerbahçe'de Dzeko'nun durumu belli oldu! Son karar verildi

Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko'nun Bodrumspor deplasmanında forma giyip giymeyeceği belli oldu.

Fenerbahçe'nin yıldızı Dzeko, Bosna Hersek'in Romanya ile oynadığı maçta burnu kırıldığı için müsabakaya devam edememişti. Tecrübeli golcünün durumu belli oldu.

Ne söylendi?

A Spor'un haberine göre Edin Dzeko, Bodrum FK maçının kadrosunda yer almayacak. 39 yaşındaki oyuncu, sakatlığı nedeniyle kritik maçta forma giyemeyecek.

Performansı

Dzeko bu sezon Fenerbahçe formasıyla 43 maça çıkarken takımına 19 gol 7 asistlik katkı sundu.

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Fenerbahçe'nin Bodrum FK'ya konuk olacağı maç 28 Mart Cuma günü saat 20:30'da oynanacak.