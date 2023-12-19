Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Dzeko'nun sakatlık durumuna ilişkin açıklama gelirken Galatasaray maçında oynaması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Dzeko'nun sakatlık durumuyla ilgili kulüpten resmi bir açıklama geldi.

37 yaşındaki yıldız ismin hamsting kasında 1. derecede zorlanma ve yaralanma olduğu öğrenildi. Fenerbahçe sağlık heyeti, Boşnak golcünün tedavisine başladı.

Kayserispor maçında yok

Edin Dzeko'nun deplasmanda oynanacak Kayserispor maçında oynaması beklenmezken Galatasaray derbisinde yüksek ihtimalle sahada olacağı öğrenildi.

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İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

'Sağlık Durumu Bilgilendirme

Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Edin Dzeko’nun antrenman sonrası yaşadığı ağrı şikayeti sonrası Ataşehir @AcibademSaglik Hastanesi’nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan tetkikler neticesinde sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen oyuncumuzun tedavi süreci başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü'

Dzeko'nun bu sezonki performansı

Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 12 gol katkısında bulunurken 4 de asist yaptı.

Dzeko, Sarı-Lacivertli formayı toplamda 21 kez sırına geçirdi ve 16 gol atıp 7 asistlik fayda sağladı.

Ortaya koyduğu performansla Fenerbahçeli taraftarların sevgilisi olan Dzeko'nun, Galatasaray maçında sahada olması bekleniyor.