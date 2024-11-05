Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in geleceği belli oldu

Fenerbahçe ile sözleşmesinin sonuna yaklaşan Dusan Tadic'in sarı-lacivertli ekipteki geleceği belli oldu.

Fenerbahçe'de Dusan Tadic kararı

Sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek

1+1 yıllık sözleşme gelebilir

NE OLDU? Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dusan Tadic'in sarı lacivertli kulüpteki geleceğiyle ilgili karar verildi. Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe ile iki yıllık sözleşme imzalayan Tadic'in kontratı Haziran 2025'te sona erecek.

BÜYÜK RESİM: Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, Fenerbahçe yönetimi Dusan Tadic'in sezon sonunda bitecek sözleşmesini devre arasında uzatmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler, Sırp futbolcuya 1+1 yıllık yeni sözleşme önerecek.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Dusan Tadic'in Fenerbahçe'de forma giymekten mutlu olduğu söyleniyor. Fenerbahçe yönetimine göre, Sırp oyuncu maçlarda kazanma hırsı ve arzusuyla ön plana çıkarken bu hırsını takım arkadaşlarına da aşılıyor. Bu sezon sarı lacivertli formayla 17 maça çıkan Dusan Tadic 6 kez fileleri sarsarken, 7 de asist yaptı.

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SIRADA NE VAR? Fenerbahçe bir sonraki maçını UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Kasım'da AZ Alkmaar ile oynayacak. Jose Mourinho'nun öğrencileri daha sonra 10 Kasım'da Süper Lig'de Sivasspor'u konuk edecek.