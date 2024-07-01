Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'nün maliyeti belli oldu

Çağlar Söyüncü transferini resmiyete kavuşturan Fenerbahçe oyuncunun maliyetini de açıkladı.

Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'de

3+1 yıllık sözleşme imzalandı

Maliyeti açıklandı

NE OLDU? Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giyen Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katıyor. Sarı-lacivertliler transferi KAP'a bildirdi ve oyuncunun maliyetini açıkladı.

BÜYÜK RESİM: Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü için 8.500.000 Euro bonservis (4 sene içerisinde 7 taksitle ödeme) ödeyecek.

NE SÖYLENDİ? Fenerbahçe şunları söyledi: "Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Çubuklu formamızı terleten milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü’nün transferi konusunda Kulübümüz ile Atletico Madrid ve oyuncu arasında anlaşma sağlanmıştır. Çağlar Söyüncü kendisini 3+1 yıl renklerimize bağlayan imzayı atmıştır. Çağlar Söyüncü’ye bir kez daha Fenerbahçe’mize hoş geldin diyor; Çubuklu formamız ile zaferlerle dolu bir yolculuk diliyoruz."

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KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Club Atlético de Madrid ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.