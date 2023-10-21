Fenerbahçe'de Batshuayi gidiyor: Alman golcü geliyor!

Yeni sezona istediği gibi başlayamayan Batshuayi'nin takımdan ayrılması beklenirken Fenerbahçe, yeni golcüsünü Almanya'da buldu.

Fenerbahçe'de Bosnalı golcü Dzeko'nun yedeği olan Batshuayi, düzenli olarak forma giyemediği için Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor. Belçikalı golcünün ayrılma ihtimaline karşın Fenerbahçe, şimdiden golcü arayışlarına başladı ve aradığı oyuncuyu Bundesliga'da buldu.

Batshuayi ayrılmak istiyor

Sarı-Lacivertliler'de bu sezon az şans bulan ve taraftarların zaman zaman tepki gösterdiği Batshuayi'nin ara transferde takımdan ayrılabileceği belirtildi. Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe, Batshuayi ile ara transfer döneminde yollarını ayırmak istiyor. 30 yaşındaki santrfor bu sezon Fenerbahçe'de 11 maça çıktı.

Belçikalı oyuncu, bu süreçte 3 gol sevinci yaşadı, Batshuayi takım arkadaşlarına da 2 asist yaptı. Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Batshuayi'nin güncel piyasa değeri 9 milyon Euro. Belçika Milli Takımı'nda 52 maça çıkan tecrübeli santrfor, 27 gol sevinci yaşadı.

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Daha fazla forma giymek istiyor

Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe'de aldığı sürelerden memnun olmadığı ve bu durumdan şikayetçi olduğu belirtiliyor. Bu sezon 11 resmi karşılaşmada 484 dakika süre alan Batshuayi, 3 gol atarken 2 de asist yaptı.

Alman golcü hedefte

Sarı-Lacivertliler, Batshuayi’nin yerini doldurmak için çalışmalara başladı. Kanarya’nın radarında, Jonathan Burkardt’ın olduğu kaydedildi. Mainz forması giyen 23 yaşındaki forvet, 2021-22 sezonunda 37 resmi maçta 14 gol, 4 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

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Ocak ayında harekete geçilecek

Alman yıldız, geçen sezon büyük bir şanssızlık yaşadı ve dizinden sakatlanıp sezonu kapattı. Burkardt, geçtiğimiz hafta takımla çalışmalara başladı. Fenerbahçe’nin, sözleşmesi haziranda bitecek olan golcü oyuncunun durumunu yakından takip ettiği kaydedildi. Burkardt, sakatlıktan iyi bir dönüş yaparsa, Sarı-Lacivertliler’i ocak ayında harekete geçirebilir.