Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe'de gözler kongreye çevrilmiş durumda.

Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynanan derbi maçından önce Yüksek Divan Kurulu heyecanı yaşadı. Kurul, yeni başkanını seçmek için toplandı.

Kazanan Şekip Mosturoğlu oldu

Şekip Mosturoğlu, Sevil Becan ve Nihat Tokat yarıştı. Kullanılan 1529 oyun 1177’sini alan Mosturoğlu, açık ara farkla seçimi kazanan isim oldu.

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Divana damga vuran olay ise, Aziz Yıldırım’ın, 2018’de kaybettiği kongreden sonra ilk kez kulübün bir organizasyonuna katılmasıydı.

Eski başkan, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde tekneyle geldi, büyük ilgi gördü.

Yıldırım’ın açık desteğini açıkladığı ve ‘dava arkadaşım’ dediği Şekip Mosturoğlu’nun Yüksek Divan Kurulu Başkanı seçilmesinin ardından gözler, hazirandaki seçimli genel kurula çevrildi.

Aziz Yıldırım'dan hamle geliyor

Fanatik'in haberine göre Aziz Yıldırım’ın, başkanlık seçiminde de bir adayı işaret etmesi bekleniyor. Ali Koç, daha önce aday olmayacağını açıklamış ancak daha sonraki açıklamalarında kararını değiştireceğinin sinyalini vermişti.

Şu anda resmen adaylığını duyuran tek isim Sadettin Saran. Eğer Saran’ın karşısına bir rakip çıkmazsa, Aziz Yıldırım’ın aday belirleyip açık şekilde desteklemesine kesin gözüyle bakılıyor.