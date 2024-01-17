Fenerbahçe'de kış transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen isim için kollar sıvandı.

Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe'de gözler, takımdan ayrılacak olan futbolculara da çevrildi. Bu kapsamda, Sarı-Lacivertli ekibin İngiliz yıldızına yol göründü.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde İsmail Kartal'ın ısrarla istediği Ryan Kent'in takımdan ayrılacağını İngilizler duyurdu.

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Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Ryan Kent'e sürpriz bir talip çıktı. Mirror'da yer alan habere göre; Dinamo Zagreb, sarı lacivertli takımdan Ryan Kent'i kadrosuna katmak istiyor. Habere göre Fenerbahçe, bonservisiyle elden çıkarmak istediği Kent için 3,5 milyon euro talep ediyor. İngiliz oyuncu ile ayrıca Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Suudi Arabistan ekibi Al Ettifaq da ilgileniyor.

Bu sezonki performansı

Fenerbahçe'ye sezon başında Rangers'tan transfer olan Kent, bu sezon çıktığı 15 maçta 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Haberde, 27 yaşındaki kanat oyuncusunun kariyerine Türkiye dışında bir takımda devam etmek ifade edildi.



