Fenerbahçe'de Anderson Talisca gelişmesi: "Prensip anlaşmasına varıldı"

Fenerbahçe'nin Anderson Talisca transferinde mutlu sona yakın olduğu söylenirken prensip anlaşmasına varıldığı iddia edildi.

Anlaşmayı duyurdular

Fenerbahçe, Talisca transferinde sona yakın

Talisca ise iddiaları yalanladı

NE OLDU? Fenerbahçe uzun süredir peşinde olduğu Anderson Talisca hamlesinde ara transfer döneminde mutlu sona kavuşmayı bekliyor. Bu bağlamda Al Nassr ile görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertlilerin oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Ancak Anderson Talisca bir sosyal medya hesabına yaptığı yorumda bu haberi yalanladı.

BÜYÜK RESİM: Fenerbahçe'nin Anderson Talisca'yı sonunda ikna ettiği söyleniyor. Sky Sport'un haberine göre, Fenerbahçe ile Anderson Talisca prensip anlaşmasına vardı. Ancak sarı-lacivertli yönetimle Al Nassr arasında transfer şartları üzerine görüşmeler sürüyor.

Fenerbahçe’nin, Talisca’nın transferi için Al Nassr ile yoğun temas halinde olduğu ve şartların netleştirilmesi için çalışıldığı söyleniyor. Özellikle oyuncunun mevcut sözleşme durumu ve bonservis detaylarının görüşüldüğü ifade ediliyor.

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DAHA FAZLASI: Sky Sport'un iddiasına göre, Fenerbahçe ile Al Nassr arasındaki transfer görüşmeleri olumlu yönde seyrediyor. Bu sezon Al Nassr formasıyla 19 maça çıkan 30 yaşındaki Anderson Talisca bu mücadelelerde 8 gol katkısı verdi.