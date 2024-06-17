Fenerbahçe'de 9 yıldızın kaderi belli oluyor! Kritik süreç başladı

Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlamasına şimdiden başlanırken 9 yıldız konusunda belirsizlik var.

Fenerbahçe, yeni sezonun kadro planlaması Jose Mourinho önderliğinde sürüyor.

Takımdaki çalışmalar devam etse de yabancı oyuncular konusunda en kısa süre içerisinde planlama yapılması gerekiyor.

9 isim topun ağzında

Sporx'in haberine göre; şu anda Batshuayi de düşünüldüğünde kiralıklardan dönenlerle birlikte elde 20 tane yabancı oyuncu bulunuyor. Gelecek sezon Süper Lig'de yabancı sayısı 12'ye düşecek. Kritere uymak için 8 oyuncunun satılması ya da kiralanması gerekiyor. Jose'nin ilk tespitlerine göre ise takımdan ayrılacak 9 isim var.

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İşte o isimler:

Bu oyuncular; Luan Peres, Rade Krunic, Miha Zajc, Ryan Kent, Joao Pedro, Miguel Crespo, Lincoln Henrique, Omar Fayed ve Jin-ho ho... Bu 9 ismin yanı sıra yapılacak transferlere göre; Edin Dzeko ve Dusan Tadic'le de vedalaşılabilir.

Branco ve Mourinho beraber karar verecek

Michy Batshuayi'nin geleceği de belirsiz. Szymanski ve Oosterwolde'nin de iyi bir bonservisle satılma durumu var. Jose, son kararı sportif direktör Branco ile birlikte verecek. Bu kapsamda çalışmalar devam ediyor.