Fenerbahçe çifter çifter!

Fenerbahçeli futbolcular bu sezon dördüncü kez bir maçta iki gol birden kaydetti.

Süper Lig'de 'yı 3-0 yenen 'de gecenin yıldızı Mame Thiam oldu.

Senegalli oyuncu eski takımına iki gol birden attı. Thiam'ın 'duble'si sayesinde, bu sezon Fenerbahçeli futbolcular dördüncü kez bir maçta iki gol birden attı.

İlk olarak sezonun dördüncü haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçında Mbwana Samatta, rakip filelere iki gol yolladı. Tanzanyalı oyuncunun 24 ve 67. dakikalarda attığı goller Fenerbahçe'ye üç puan getirdi.

Daha fazla takım

Daha sonra dokuzuncu haftada oynanan maçında Diego Perotti iki kez sahne aldı. 5-1 sona eren maçta biri penaltıdan olmak üzere iki gol atan Arjantinli, o maçın ardından bir daha filleri havalandıramadı.

Ertesi hafta oynanan Beşiktaş derbisinde Ozan Tufan'ın attığı iki gol ise Fenerbahçe'ye puan için yeterli olmadı.

Son olarak Kasımpaşa maçında Mame Thiam iki gol kaydetti.

Haberin devamı aşağıda

Süper Lig'de Fenerbahçe'den daha fazla oyuncusu 'duble' yapan bir takım bulunmuyor.

Ayrıca Sarı-Lacivertli takımda bu sezon 15 farklı oyuncu gol attı. Fenerbahçe, en fazla oyuncusundan skor katkısı alan takım konumunda. Takımda gol atan oyuncular şunlar:

Ozan Tufan, Jose Sosa, Dimitrios Pelkas, Diego Perotti, Papiss Cisse, Enner , Mbwana Samatta, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Mame Thiam, Ferdi Kadıoğlu, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Nazım Sangare, Luiz Gustavo