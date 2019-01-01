Fenerbahçe, Cagliari'ye diş geçiremedi: 2-2

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi taraftarı önünde oynadığı hazırlık maçında İtalyan temsilcisi Cagliari'yle 2-2 berabere kaldı

, yeni sezon öncesi taraftarı önünde oynadığı hazırlık maçında İtalyan temsilcisi 'yle 2-2 berabere kaldı.

Ülker Stadı'nda 20 binin üzerinde taraftarının önünen çıkan Fenerbahçe, ilk yarıyı 35. dakika Emre Belözoğlu, 45+1. dakikada ise Ozan Tufan'ın golüyle 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Cagliari, 54. dakikada Song ve 62. dakikada penaltıdan Joao Pedro ile goller buldu ve karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.

Emre Belözoğlu 1530 gün sonra golle döndü

Fenerbahçe'ye 4 sezon sonra yeniden dönen Emre Belözoğlu, Kadıköy'ün çimlerine 1530 gün sonra çıktı.

Ülker Stadı'nda son olarak 30 Mayıs 2015'te karşısında Fenerbahçe forması giyen Emre, 4 yılı aşkın süre sonra sarı-lacivertli formayı Kadıköy'de giydi.

İlk yarıda sahada kalan Emre Belözoğlu, 35. dakikada da şık bir frikik golü attı.

Sarı-lacivertlilerde Emre'nin dışındaki yeni transferler Bayındır, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Allahyar Sayyadmanesh ve Vedat Muric ilk kez Kadıköy'de sarı-lacivertli formayı terletti.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Deniz Türüç, Cagliari'yle oynanan hazırlık maçında ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

Reyes'e tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, Meksikalı oyuncu Diego Reyes'e tepki gösterdi.

Karşılaşmanın 62. dakikasında Jailson'un yerine sahaya giren Meksikalı stoper, oyuna dahil olur olmaz penaltıya sebebiyet verdi.

Fenerbahçeli taraftarlar da Reyes'in top ayağına geldiğinde, oyuncuyu ıslıkladı. Bu duruma engel olmak isteyen teknik direktör Ersun Yanal ile kaptan Emre Belözoğlu tribünleri sakinleştirmeye çalıştı. Islıklar maç sonuna kadar devam ederken, bir grup taraftar ise Reyes'e alkışla destek oldu.

Sarı-lacivertli taraftarların protesto hedefindeki diğer bir isim olan Alper Potuk da top ayağına geldiğinde zaman zaman ıslıklandı.

Maçın önemli anları

9. dakikada Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından yerden sert vuruşunda top az farkla auta gitti.

11. dakikada Emre Belözoğlu'nun hücum yönünün solundan kullandığı köşe vuruşunda Ozan Tufan'dan seken top, Vedat Muric'in önüne düştü. Bu oyuncunun zor durumda kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

28. dakikada rakibinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Moses'ın müsait durumda şutunda top üsten auta gitti.

35. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Emre Belözoğlu'nun şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

45+1. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Moses'ın pasıyla ceza yayının üzerinde topla buluşan Ozan Tufan'ın yerden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

54. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Savunma arkasına atılan uzun pasla rakip yarı sahanın ortalarında topla buluşan Song, meşin yuvarlağı ceza sahası içine kadar taşıdı. Song'un ceza sahası içi sağ çaprazından sert şutunda top filelerle buluştu: 2-1.

62. dakikada ceza sahası içinde Reyes'ten kurtulan Joao Pedro, rakibi tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için 63. dakikada topun başına geçen Joao Pedro'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.

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82. dakikada Mehmet Ekici'nin kullandığı etkili serbest vuruşta kaleci Cragno meşin yuvarlağı doksan diye tabir edilen iki direğin birleştiği yerden son anda çıkardı.

Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.