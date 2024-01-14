Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yle masaya oturdu! Transferde tam gaz...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak istiyor.

Kış transfer döneminin en hareketli takımlarından birisi olan Fenerbahçe, Atletico Madrid'in Türk stoperi Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna dahil etmek için çalışmalarına devam ediyor.

Kanarya, Avrupa'nın dev takımlarının listesinde olan Milli yıldızın transferi için masaya oturdu.

Selahattin Baki devrede

Önceki gün yönetici Selahattin Baki, Atletico Madrid’den Çağlar Söyüncü transferi için İspanya’ya gitmişti. Baki’nin, Milli futbolcuyla burada bir görüşme yaptığı ve Atletico ile de masaya oturduğu öğrenildi. Çağlar’ı, Kanarya’nın yanı sıra Porto, Roma ve Fulham’ın da istediği bildirildi.

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Fenerbahçe avantajlı

Porto ile Roma’nın, Fenerbahçe gibi yıldız futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık istediği, Fulham’ın ise İspanyollar’a 20 milyon Euro’luk bir bonservis bedeli teklif ettiği öğrenildi. 27 yaşındaki savunmacının tercihinin kiralık olarak takımdan ayrılmak olduğu ve bu doğrultuda Fenerbahçe’ye daha yakın olduğu bildirildi.