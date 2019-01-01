Fenerbahçe bu sezon ilk kez golle tanışamadı

Galatasaray ile deplasmanda 0-0 berabere kalan sarı lacivertliler, 2019-2020 sezonunda ilk defa bir maçı gol atamadan tamamladı.

, Süper Lig'in 6. haftasında ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada rakip fileleri bulamayan iki ekip tabelayı değiştiremedi ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Rakip fileleri havalandıramayan sarı lacivertliler böylece Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda ilk defa bir maçta gol sevinci yaşayamadı.

Fenerbahçe, bu müsabakaya kadar 5 Süper Lig maçında sahaya çıkmıştı.

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Sarı lacivertli ekip, ligin açılış haftasında 'i 5-0 mağlup etti. ve Ankaragücü'nü 2-1'lik skorlarla geçen Fenerbahçe, ile 1-1 berabere kaldı ve 'a 3-1 mağlup oldu.

Galatasaray derbisine kadar rakip fileleri 11 kez havalandıran sarı lacivertliler, ezeli rakibi karşısında gol bulamadı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında 'u konuk edecek.