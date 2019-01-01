Fenerbahçe bu sezon ilk kez golle tanışamadı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Karşılaşmada rakip fileleri bulamayan iki ekip tabelayı değiştiremedi ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.
Rakip fileleri havalandıramayan sarı lacivertliler böylece Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda ilk defa bir maçta gol sevinci yaşayamadı.
Fenerbahçe, bu müsabakaya kadar 5 Süper Lig maçında sahaya çıkmıştı.
Sarı lacivertli ekip, ligin açılış haftasında Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağlup etti. Başakşehir ve Ankaragücü'nü 2-1'lik skorlarla geçen Fenerbahçe, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı ve Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.
Galatasaray derbisine kadar rakip fileleri 11 kez havalandıran sarı lacivertliler, ezeli rakibi karşısında gol bulamadı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek.