Fenerbahçe, bu sezon derbilerde pes etmiyor

Fenerbahçe, bu sezon birden fazla derbide, geriye düştüğü anlarda bir şekilde skoru dengelemeyi başardı.

, 2018-2019 sezonunda hiç kimsenin beklemediği bir şekilde kötü bir sezon geçiriyor olabilir. Ancak mesele derbi olduğunda lig sıralaması, puan durumu, oyun performansı engel olmuyor. Hele hele geriye düşmüşse.

Sarı lacivertliler, ligin alt sıralarına doğru düştükçe derbilerde favori olan taraf olma özelliğini de kaybetmeye başlamıştı. Özellikle geriye düştüğü anlarda "Bu maç farka gider!" gözüyle seyredilen Fenerbahçe, içinde bulunduğumuz sezonda yalnızca 1 derbide geri dönüş yapamadı; o da ligin ilk yarısında Trabzon deplasmanında 2-1 yenildiği karşılaşmaydı.

Bu maç dışında 5 derbide de geri dönüş yapabilen Kanarya, Beşiktaş deplasmanında skoru 3-0'dan 3-3'e getirdiğinde, "Bu takım nasıl alt sıralara düştü?" sorusunu akıllara getirmişti.

İşte Fenerbahçe'nin bu sezonki derbilerde yaptığı geri dönüşler:

24.09.2018 | Fenerbahçe 1 - 1 Beşiktaş: Kara Kartallar, Ryan Babel'in golüyle 40. dakikada 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, Andre Ayew ile 71'de skoru 1-1'e getirdi.

02.11.2018 | 2 - 2 Fenerbahçe: Galatasaray, evinde 31'de Ryan Donk ve 49'da Martin Linnes ile 2-0 öne geçmiş ancak Fenerbahçe, 66'da Mathieu Valbuena ve 72'de Jailson'un golleriyle maçı beraberliğe taşımıştı.

25.02.2019 | Beşiktaş 3 - 3 Fenerbahçe: O gün Vodafone Park'a giden binlerce Beşiktaş taraftarı, ilk yarının ardından Fenerbahçe'ye büyük bir hezimet yaşatacaklarını düşünmüşlerdi. Zira ev sahibi ekip, 10. ve 18. dakikalarda Burak Yılmaz ve 45. dakikada Gökhan Gönül'ün golleriyle devreyi 3-0 önde kapatmıştı. İşte herkesin farka gideceğini düşündüğü o karşılaşmalardan birinde Fenerbahçe, ikinci yarıya bambaşka çıkmış ve 55'de Miha Zajc, 61'de Sadık Çiftpınar ve 67'de Hasan Ali Kaldırım'ın golleriyle durumu 3-3'e getirmiş ve muhteşem bir geri dönüşe imza atmıştı.

14.04.2019 | Fenerbahçe 1 - 1 Galatasaray: Galatasaray'ın bu sefer Kadıköy'de galip geleceği ve 19 yıllık hasretine son vereceği düşünülüyordu. Maçın gidişatı da bunu gösteriyordu aslında. Galatasaray, 66. dakikada Henry Onyekuru ile 1-0 öne geçse de Fenerbahçe 71. dakikada Eljif Elmas ile karşılık verdi. Maçın ardından atılan başlıklar ise aynıydı: Gelenek bozulmadı.

27.04.2019 | Fenerbahçe 1 - 1 : Süper Lig'in başarılı ekiplerinden Trabzonspor, Hugo Rodallega, Anthony Nwakaeme, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı gibi tehlikeli oyuncularıyla Kadıköy deplasmanındaki 22 yıllık galibiyet özlemini dindirmek üzere sahaya çıktı. Galatasaray gibi sonuca çok yakın olan Trabzonspor, Fenerbahçe'nin son dakikadaki geri dönüşüne engel olamadı ve Valbuena'nın golüyle maç 1-1 sona erdi.