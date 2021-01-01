Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'i kadrosuna kattı
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AA
Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Sarı-lacivertlilerin açıklamasında "Kulübümüz, Queens Park Rangers’da forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 4.5 yıllık anlaşma imzalamıştır. Kendisine Çubuklu formamızla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçemize hoş geldin Bright Osayi-Samuel!" ifadeleri yer aldı.
23 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'de 21 numaralı formayı giyecek.