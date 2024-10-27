Fenerbahçe-Bodrum FK maçı canlı izle

Fenerbahçe-Bodrum FK maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta mücadelesinde evinde Manchester United ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, yüzünü tekrardan Trendyol Süper Lig'e döndü. Galatasaray ve Beşiktaş ile şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertli takım, bu akşam bir kritik maça daha çıkacak.

Jose Mourinho'nun öğrencileri, Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Bodrum FK'yi konuk edecek. Peki Fenerbahçe-Bodrum FK maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Tüm detaylar goal.com/tr'de...

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Fenerbahçe-Bodrum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam Bodrum FK'yi konuk edecek.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Hakem Mehmet Türkmen'in yöneteceği mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından ve TOD platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Maç Tarih Saat Kanal Fenerbahçe-Bodrum FK 27 Ekim Pazar 19.00 beIN SPORTS & TOD

FENERBAHÇE-BODRUM FK MAÇI CANLI İZLE