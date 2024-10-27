Fenerbahce & Bodrum FKGetty/GOAL/Twitter
Can Özer

Fenerbahçe-Bodrum FK maçı canlı izle

Fenerbahçe - BodrumsporFenerbahçeBodrumsporSüper Lig

Fenerbahçe-Bodrum FK maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta mücadelesinde evinde Manchester United ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, yüzünü tekrardan Trendyol Süper Lig'e döndü. Galatasaray ve Beşiktaş ile şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertli takım, bu akşam bir kritik maça daha çıkacak.

Jose Mourinho'nun öğrencileri, Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Bodrum FK'yi konuk edecek. Peki Fenerbahçe-Bodrum FK maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Tüm detaylar goal.com/tr'de...

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Fenerbahçe-Bodrum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam Bodrum FK'yi konuk edecek.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Gelecek maç

Hakem Mehmet Türkmen'in yöneteceği mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından ve TOD platformundan canlı olarak yayınlanacak.

MaçTarihSaatKanal
Fenerbahçe-Bodrum FK27 Ekim Pazar19.00beIN SPORTS & TOD

FENERBAHÇE-BODRUM FK MAÇI CANLI İZLE

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