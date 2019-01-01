Fenerbahçe, Umut Meraş'a talip oldu

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki sol bek Umut Meraş'a Fenerbahçe'nin de talip olduğu öne sürüldü.

2018-19 sezonunda başarısız olarak küme düşen 'un 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Umut Meraş, Beşiktaş'ın transfer gündemine gelmişti.

İddialara göre de Umut Meraş ile ilgilenmeye başladı ve siyah beyazlı ekibe rakip oldu. Hürriyer Spor Arena'dan Fatih Saboviç'in haberine göre sarı lacivertliler, önümüzdeki günlerde Bursaspor yetkilileri ile bir araya gelerek oyuncu için peşin 1 milyon euro teklif edecek.

Geçen sezon 30 maçta oynayıp 2 kez ağları havalandıran Umut'a gelen transfer tekliflerini değerlendiren yeşil beyazlı ekibin nakit paraya ihtiyaç duyduğu ve Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı öne sürüldü.