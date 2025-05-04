Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta, nasıl izlenir?

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın 4 Mayıs Pazar günü oynayacağı maç nasıl izlenir, hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk edecek ve maçtan galibiyetle ayrılıp sarı-kırmızılı ekiple arasındaki farkı 5'e indirmeye çalışacak.

Jose Mourinho'nun öğrencileri, Beşiktaş'la rekabetlerinde 49 kez galip gelirken siyah-beyazlılar 43 maçı kazandı, 45 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Peki Fenerbahçe'nin evinde Beşiktaş'ı konuk edeceği maç nasıl izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Bilmeniz gereken her şeye GOAL Türkiye ile birlikte bakalım.

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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı nasıl izlenir?

4 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe - Beşiktaş maçını beIN Sports1 ekranından canlı yayınlanacak. Ayrıca maçı beIN Connect ile internet üzerinden canlı takip edebilir veya TRTRADYO1'den canlı dinleyebilirsiniz.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçı hakem Yasin Kol yönetecek.

Fenerbahçe'de Kostic, Amrabat, Allan Saint-Maximin ve Mert Hakan Yandaş forma giyemeyecek. Kostic cezalı durumda bulunurken Amrabat ile Saint-Maximin sakat ve Mert Hakan hasta.

Beşiktaş'ta ise Zaynutdinov, Elan Ricardo ve Muci'nin sakatlıkları sürüyor, bu nedenle derbide oynamayacaklar. Uduokhai’nin durumu bugün belli olacak.