Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynadığı gergin karşılaşmayı maçın son dakikalarında kazandı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan oldukça heyecanlı karşılaşma, sonunda Fenerbahçe'nin 1-0'lık kıl payı galibiyetiyle sonuçlandı. Bu sonuçla Fenerbahçe, hafta sonu rakibi Galatasaray'ın yenilgisinden faydalanmış oldu.

Maçın başlamasından sadece birkaç saniye geçmişti ki ev sahibi takım skoru açmak için büyük bir fırsat yakaladı. Dorgeles Nene, güzel bir çalımla savunmayı geçmeyi başardı, ancak şutu Ersin Destanoğlu'nun kalesinin yanından dışarıya gitti.

Beşiktaş da açılış golü için büyük bir fırsat yakaladı. Hyeon-gyu Oh, Orkun Kökçü'nün güzel ortasına kafayla vurdu ve top az farkla dışarı çıktı; Václav Černý de ribaundda golü bulamadı.

İlk yarıda her iki takım da birkaç kez tehlikeli pozisyonlar yarattı; bunlardan bazıları Talisca'nın serbest vuruşu ve diğer tarafta Kökçü'nün uzak mesafeden attığı güzel şuttu, ancak Ederson bu şutu kalesinin üstünden çelmeyi başardı.

Mattéo Guendouzi de devre bitmeden sol kanattan tehlikeli bir atak yaptı, ancak ortası hiçbir takım arkadaşına ulaşamadı ve Beşiktaş topu uzaklaştırarak tehlikeyi bertaraf etti. İki takım da ilk yarıyı golsüz tamamladı.

İkinci yarı başladıktan on dakika sonra Fenerbahçe, Guendouzi'nin uzak mesafeden attığı şutla yine açılış golüne yaklaştı. Ardından gelen köşe vuruşunda ev sahibi takım 1-0 öne geçeceğini sandı, ancak Beşiktaş savunmacısı Gökhan Sazdağı'nın kendi kalesine yönlendirdiği kısa köşe vuruşu, ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Uzun süre gol olmamasına rağmen, kısmen iki takım arasındaki rekabetin de etkisiyle maç ilginç bir karşılaşma olmaya devam etti. Fenerbahçe, Beşiktaş savunmasındaki büyük bir hatayı Sidiki Chérif ile değerlendiremedi.

İkinci yarının o ana kadarki belki de en büyük fırsatı Kerem Aktürkoğlu'na ait oldu; Aktürkoğlu, çok net bir bire bir pozisyonda kaleci Destanoğlu ile karşı karşıya kaldı. Kaleci, kalesini ustaca korudu ve böylece maçın en göze çarpan oyuncusu oldu.

Kısa süre sonra kaleci bir kez daha kendini gösterdi. Aktürkoğlu yine kaçtı ve topu Chérif'e güzel bir pas attı, ancak Chérif'in şutu yine kaleci tarafından ustaca kurtarıldı.

Maçın son dakikalarında Nene, ceza sahası kenarında Emmanuel Agbadou tarafından sert bir şekilde düşürüldü. Bunun üzerine hakem penaltı kararı verdi ve Aktürkoğlu 11 metreden galibiyet golünü attı.