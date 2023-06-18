Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, hoca seçiminde çok önemli ayrıntılar üzerinde duruyor.

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan, ancak lider Galatasaray'ın ardından ligi ikinci sırada noktayalan Fenerbahçe'de hoca arayışları hız kazandı.

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertli ekibin başkanı Ali Koç, yeni teknik direktöründen ne beklediğini çok iyi biliyor.

Ne söylendi?

2022/23 sezonuna Fenerbahçe ile başlayan Jorge Jesus, sezonun bitimiyle sözleşmesi de bitti ve görevini bıraktı.

Bu gelişme üzerine, yeni hoca adayları konusunda çalışmalar yürüten Sarı-Lacivertli ekipte başkan Ali Koç, camiayı bilen ve Süper Lig'de daha önce çalışmış bir teknik direktörle anlaşacağız açıklamasını yaptı. Bu söylemin ardından, başkanın neden bu kriterlerde bir hoca arayışında olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, geçtiğimiz sezon takımın başında olan Jorge Jesus'la çok iyi bir ilişkisi olduğu biliniyor. Sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe'de, sezon sonuna doğru çeşitli kırılmalar oldu, ancak her şeye rağmen Sarı-Lacivertli ekip şampiyonluk puanını topladı. Bu noktada, Galatasaray'ın ortalamanın üzerinde bir performans göstermesiyle Süper Lig'i ikinci sırada noktaladı.

Neden Türk hoca istiyor?

Fanatik'in haberine göre; Ali Koç, Jorge Jesus ile arasının iyi olduğu bilinse de Portekizli hocanın özellikle ligin son haftalarına doğru, "Fenerbahçe, zaten son yıllarda hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'na bu kadar yakın olmamıştı.

"Son ana kadar mücadelemizi vereceğiz, sezonu kupayla kapatmak başarı olur" sözlerinden dolayı, Fenerbahçe camiasını iyi bilen ve Süper Lig'de çalışmış bir hoca arayışına girdi. Ali Koç, Fenerbahçe tarihine hakim ve daha önce futbolculuk döneminde de Fenerbahçe ile şampiyonluklar kazanmış bir teknik direktörle anlaşarak kulüp geçmişini ve beklentileri iyi bilen bir hocayla anlaşma sağlanacak.

Bu yüzden, Avrupa'da kendisini ispatlamış bir hocadan ziyade Fenerbahçe'nin hedeflerini ve taraftarın ne istediğini bilen bir teknik direktörün takımın başına geçmesi bekleniyor.