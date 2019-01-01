Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF başkanlık seçiminde konuştu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçiminde açıklamalarda bulundu.

Başkanı Ali Koç, TFF başkanlık seçiminde kürsüye çıkarak Türk futboluna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ali Koç, Fatih Terim'in milli takımdan aldığı tazminat konusuna da değindi.

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Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Türk futbolundaki sıkıntıların sorumlusu Futbol Federasyonu'dur. İçinde bulunduğumuz durum iyi değil. Mali açıdan zor durumdayız."

"Göreve geldiğimizden beri Türk futbolunun içinde bulunduğu sıkıntılara değindik. Gönül isterdi ki, Türk futbolunun ne kadar fazla futbolcu yetiştirdiği futbolculardan bahsedelim. Avrupa'yla aramız açılıyor. Yaşlı bir lige sahibiz. Yüksek paralar ödüyoruz. Bizim ve 'un Avrupa için bir görüşmesi olacak. İnşallah bu görüşmelerden olumlu sonuç alabiliriz. Türkiye'de adil bir rekabet ortamının olması için bu seçimi son şans olarak görüyoruz."

"Tazminat, kulüplerin parasıdır"

"Eski bir Milli Takım teknik direktörüyle yollar ayrıldı ve TFF bu kişiye tazminat ödedi. Bu ödenen tazminat, kulüplerin parasıdır. Aslında TFF'nin iş kanunları gereği bu tazminatı ödememe hakkı vardı. Niye bu hak kullanılmadı?"

"Nihat Özdemir'in emrindeyiz"

"Kimin sesi daha fazla çıkarsa, kimin gücü daha fazla ise o yönde karar çıkıyor. Neden kulüplerin kurullarda lobileri olması gerekiyor? Neden kurullar belli kurallar çerçevesinde adaleti sağlamasın? Kurullar içerisine kendi adamlarımızı atamak için niye mecbur bırakılıyoruz? Neden bu kurullar objektif olarak oluşturulmuyor? Biz yeni yönetime 1 kişiyi bile önermedik. Zihniyetin değişmesi gerektiğini söyledik. 1 isim üzerinde bile teklifimiz ve talebimiz olmadı. TFF kurulları oluşurken gerçek anlamda katma değer sağlayabilecek isimler seçilmeli. Biz yeni yönetime 1 kişiyi bile önermedik. Zihniyetin değişmesi gerektiğini söyledik. Niat Özdemir'e destek veriyoruz. Bu işleri düzelteceğine inanıyoruz. Emrinizdeyiz. Tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok. Ne yapmamız gerektiği belli. Avrupa'daki uygulamaları örnek almamız gerekiyor."