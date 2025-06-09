Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün bayramlaşma töreninde çarpıcı ifadeler kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün bayramlaşma töreninde açıklamalarda bulundu. Kulüpteki geleceği tartışılan Jose Mourinho ile ilgili hiçbir ifade kullanmayan Koç, eylül ayında olağanüstü genel kurul yapacaklarını vurgulayarak imza kampanyasını 'beka sorunu' olarak nitelendirdi.

Ali Koç ne söyledi?

Başkan Ali Koç, şu açıklamaları yaptı:

"Biz büyük bir camiayız. Camiamızın bugün en çok ihtiyacı olan ve tarih boyunca en büyük gücümüz olduğunu söylediğimiz birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Ne zaman Fenerbahçe güçlenmeye başlasa, mali bağımsızlığa yaklaşsa, sportif anlamda taşlar yerine oturmaya başlasa birileri devreye girmektedir.

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2011'de bunu yaşadık. Bugün dolaylı yöntemlerle, sosyal medyada kendini Fenerbahçeli gibi tanıtanlar algı operasyonlarıyla camiamızı kışkırtmaya çalışıyorlar. Sistematik bir şekilde devam etmektedirler.

Her gün yeni bir yalan, asılsız söylentiler üretiliyor. İş öyle bir noktaya geldi ki ailemiz, özel hayatımız hedef alınmaktadır. Şunu adım gibi net biliyorum. Sağduyulu her Fenerbahçeli, bu kara propagandanın farkında!

'Aşağılık saldırılar!'

"Biz en azından geldiğimiz nokta itibarıyla, bu tür aşağılık saldırılara cevap vermekle vakit kaybetmiyoruz. Her dakikamızı Fenerbahçemizi daha güçlü kılmak için çalışarak geçiriyoruz.

"Özlemini duyduğumuz şampiyonluğa hep birlikte ulaşacağız. Bu hedefe ulaşmak için en ihtiyaç duyduğumuz şey, duygu birliğidir. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için ruhu. Şampiyonluk sadece kadroyla, sistemle, taktikle değil hedef birliğiyle, inançla, gönül bağlılığıyla kazanılır.

"Fenerbahçeliler'in endişesi olmasın, bu kulübün sahibi taraftarlarımız ve taraftarın sesi olan üyelerimizdir. Fenerbahçe'nin geleceğini belirleyecek olan yine üyelerimizin vereceği kararlardır. Bu kararların verileceği yer ise eylülde yapılacak kongremizdir. Nokta! Satır başı!"