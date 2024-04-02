Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Süper Lig'den çekilmeyi rafa kaldırıyoruz"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün olağanüstü genel kurulunda Süper Lig'den çekilip çekilmeyeceklerini açıkladı.

Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkmayabilir

Ancak Süper Lig'den çekilmeyecekler

Fenerbahçe'de tarihi genel kurulda Ali Koç konuştu

NE OLDU? Trabzonspor ile oynanan Süper Lig maçında yaşanan olayların ardından olağanüstü genel kurula gitme kararı alan Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda toplandı.

NE SÖYLENDİ? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ligden çekilme kararının 3 ay sonraki genel kurula kadar rafa kaldırdığını açıkladı ve şunları söyledi: "Burada muhatap olmadığım adamlarla bir alt ligde muhatap olayım? Dolayısıyla bu opsiyonu 3 ay sonraki genel kurula kadar masadan kaldırıyoruz!

Ayrıca Ali Koç, Süper Kupa maçına çıkmama sinyali verdi: "Lütfen Urfa'ya seyahat planı yapmayın, Süper Kupa biletlerini rezerve etmeyin. Süper Kupa maçına U19 ile çıkma opsiyonunu sizlere soracağız!"

Haberin devamı aşağıda

"Süper Kupa'yla alakalı iki opsiyonumuz var: hiç çıkmamak veya U-19'la çıkmak. Büyüklerimizden aldığımız görüş radikal bir tepki olacaksa Süper Kupa'da olmalı görüşü. Ben de buna katılıyorum. Karagümrük maçını tarihini değiştirelim diyeceksin... Karagümrük kabul etmezse ne olur diyoruz, hallederiz diyorlar. Karagümrük'ü hallediyorsunuz, Galatasaray'ı halledemiyorsunuz öyle mi? Sen buranın amirisin, vereceksiniz kararı geçeceksiniz. 15 Mart'a kadar Süper Kupa tarihini bekleseydiniz. Lanetli midir nedir bu Süper Kupa, bir türlü dikiş tutturamadı. Avrupa'da oynayan, rakibimiz olan takımların federasyonları takvimi değiştirecek ama bizim federasyonumuz 'ülke puanı vatan millet' derken Süper Kupa tarihini değiştirmeyerek Fenerbahçe'nin hem şampiyonluk hem Avrupa yoluna taş koyacak. Bu maça çıkmayalım diyen o kadar çok insan var ki."

"Futbol faaliyetlerini askıya almayı hiç ama hiç düşünmüyoruz! Yurtdışında bir organizasyona şimdiden girelim, tohumlarını atalım. Buradaki haksızlık devam ederse, bir bacağımız orada olsun görüşü var."

"Kulübümüz, tamamen kendi inisiyatifiyle alt lige düştüğü takdirde bu stadyum daha da fazla dolacaktır. Bu tepkiyi göstermek için."

"Sponsorlarla konuştuk, bir alt lige gidersek maddi olarak daha fazla destek olacaklarını söylediler."

"Ana gelir kalemlerimizde de bir sıkıntı yok. Tek sıkıntı olabilecek şey yayın gelirleri. O da önümüzdeki sezon için. Bu tarafı işin kayıp tarafı ama Fenerbahçeliler, Fenerbahçeli iş adamları olarak işin o tarafını kapatacağımızdan zerre şüphemiz yok."

"Ligden çekilmenin ikinci yöntemi, üst üste iki maça çıkmamak. Hukuken ne demek, öncelikle UEFA ile konuştuk. Gayriresmi görüş aldık. "Biz bu sene ligden çekildik. Ama seneye ikinci ligdeyiz, Avrupa'da oynayabilir miyiz?" Bu tamamen yerel federasyonun kararı dediler."