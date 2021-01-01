Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, koronavirüse yakalandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Koç'un sağlık durumuyla ilgili bilgi verildi.
Ne söylendi?
Fenerbahçe'nin resmî internet sitesinden yayımlanan bildiride şu ifadeler kullanıldı:
"Başkanımız Ali Koç’un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.
"Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."
Kulüplerden geçmiş olsun mesajları
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kulüpler, geçmiş olsun mesajları yayımladı.
Beşiktaş: Covid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz.
Galatasaray: Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.
Trabzonspor: Covid-19 testi pozitif çıkan ve tedavisine başlanan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: Covid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.