Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "İstifa ettim, kendi kaderimizi kendimiz çizeceğiz"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettikleri maçta yaşanan olaylar hakkında "organize bir olaydı" dedi.

Trabzon'da maça olaylar damga vurdu

Ali Koç Kulüpler Birliği Başkanlığından istifa etti

"Dünkü olay organizeydi" dedi

NE OLDU? Fenerbahçe, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında Trabzonspor'u 3-2 mağlup edip kritik bir üç puan alırken karşılaşmaya saha olayları damga vurdu. Trabzonsporlu taraftarlarla Fenerbahçeli futbolcular arasında arbede yaşandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaşananları değerlendirdi.

NE SÖYLENDİ? FB TV'de konuşan Ali Koç şunları söyledi: "Kulüpler Birliği başkanlığından istifa ettim. Fenerbahçe bundan sonra kendi kaderini kendisi belirleyecek. Biz artık kendi bağımızı kendimiz keseceğiz. Gerekiyorsa bir alt lige ineceğiz. Bu kararı aldığınız zaman zaten bir alt lige düşme söz konusu. Her gün ölmektense bir gün öleceğiz. Gerekirse 1 sene oynar, çıkarız."

"Fenerbahçe ve Trabzonspor'a geçmiş olsun. Ancak üzülerek öğrendim, çalışmalar varmış. Yaşananları Fenerbahçeli futbolculara bağlayacaklarmış. İnşallah bu yanlışa girmezler."

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"Dün stadyumda polis yoktu. Stadyuma girerken arama yoktu. Benim stadımda hiç meşale yok çünkü arama sorumluluğunu gösteriyorum, yurt dışında bu sorumluluk gösterilmiyorsa neden suçlu benim? Bunu geçen hafta UEFA Başkanına konuşurken söylemiştim."

"Hakemin dün hiçbir yaptırım uygulamaması, uyguladıklarında da çok geç kalması tribünleri cesaretlendirmeye başladı. Futbol nabzını biraz bilen insan işin nereye gideceğini bilir. Belki yaşadığı travmadan dolayı psikolojisi yeterli değildi diyenler var ama şunu söyleyeyim, ülkemizin içinde bulunduğu durumda hiçbir hakem o maçı iptal edilemezdi. TFF'nin bu maç devam edemez demesi gerekirdi."

"Rakibimizin siyasi gücü malum, çekinmiş olabilirler. Meşale geliyor sahaya. Hakem görüyor, devam ettiriyor ve faul veriyor. Peşinden gol oluyor. Ya 3-2 olsaydı, bir şampiyonluğumuz daha zorbalık sebebiyle elimizden mi alınacaktı?"

"Kardeşi kardeşe kırdıran 3 Temmuz'un sebebi olan terör örgütü, bu iki kulüp arasındaki gerilimi başka bir evreye taşımıştır. Kurşunlanma da bu örgütün eseridir. Camiaların akıllı insanları sabırlı ve akil düşünmelidir. Bu sorunların üstesinden gelmeliyiz. Bu sorunlar ülkeye zarar veriyor."

"Dün gece yaşananlar Türkiye için utanç vesilesidir. Bu iki kulübü kafa kafaya getirmeye, şiddet ve nefret tohumu ekmeye emek verenler var. 1995-1996'da Fenerbahçe, Trabzonspor'u orada 2-1 yendi ve tansiyon yükseldi. Ancak hiçbir zaman bu kadar nefret ve kin tohumları ekilmemiştir."

"Trabzonspor ve Trabzon ülke futbolunun en önemli dinamiklerinden biri. Maçtan sonra Ertuğrul Bey'in dair hakeme serzenişleri oldu. Onlar dün bizi çok iyi ağırladı. Yönetimsel sorun yok. Belki de çoğu noktada aynı noktadayız. Sahada iki takım oyuncuları iyi niyetliyken bunların yaşanması akıl tutulması."

SIRADA NE VAR? Fenerbahçe'de bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, olağanüstü genel kurul kararı alındı. Olağanüstü Genel Kurul; 2 Nisan Salı günü saat 17.00'de Ülker Stadyumu'nda yapılacak. Çoğunluk sağlanamaması halinde 9 Nisan Salı günü aynı yer ve saatte bu kez çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.